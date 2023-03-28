FT: КНДР возобновляет дипломатическую деятельность после трех лет изоляции из-за COVID-19

Северная Корея готовится возобновить зарубежную дипломатическую деятельность, которая была приостановлена три года назад из-за пандемии коронавируса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, в ближайшие месяцы Пхеньян сменит своих иностранных представителей.

FT пишет, что официальные лица КНДР недавно возобновили поездки в соседний Владивосток, на Дальний Восток России и в Пекин. Кроме того, на этой неделе в Пхеньян прибыл новый посол Китая Ван Яцзюнь. Его предшественник покинул столицу Северной Кореи в конце 2021 года.

В общей сложности у КНДР есть посольства более чем в 45 странах. До начала пандемии COVID-19 в Пхеньяне находились дипломаты более 20 стран, включая Великобританию, Германию и Швецию, однако большинство покинуло республику в первые месяцы 2020 года.

О первых случаях заражения COVID-19 власти КНДР объявили в конце апреля 2022 года. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением в истории республики. Эксперты опасались, что ситуация приведет к гуманитарной катастрофе. Но уже в августе в Северной Корее отменили масочный режим.

О ситуации в КНДР — в публикации «Ъ» «Корейский кризис переходит в подводный режим».

Лаура Кеффер