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Легкомоторный самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед Байкала

По факту незаконной посадки воздушного транспорта на территории пролива Малое море озера Байкал инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» составлен протокол об административном правонарушении. Как сообщили в ведомстве, после оформления соответствующих документов, самолет покинул территорию особо охраняемой природной территории.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Снижающийся легкомоторный самолет государственные инспекторы заметили с суши во время патрулирования. «Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед», - рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.

В учреждении отметили, что появление любого воздушного судна может нанести ущерб птицам и другим животным.

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Лолита Белова

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