Трамп призвал завершить конфликт на Украине «прямо сейчас»

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что может завершить военный конфликт на Украине за день. Он утверждает, что смог бы провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, и это были бы «очень легкие переговоры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis, Reuters Фото: Leah Millis, Reuters

Господин Трамп допустил, что урегулировать конфликт не удастся до следующих президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году. «Война должна прекратиться прямо сейчас. Потому что Украину стирают с лица земли. Я видел фото городов, которые полностью разрушены... Гораздо больше людей погибло и получило ранения, чем они говорят»,— утверждает экс-президент США.

Какой была бы его стратегия переговоров с господами Путиным и Зеленским, он раскрывать не стал. «Если он (конфликт.— "Ъ") не будет решен, я решу его в течение 24 часов с Зеленским и с Путиным, будут очень легкие переговоры, но я не хочу говорить вам, о чем они будут»,— сказал Дональд Трамп.

Он неоднократно критиковал президента США Джо Байдена за его отношение к ситуации на Украине. Господин Трамп решил сделать украинский конфликт одной из ключевых тем своей предвыборной кампании. Еще в марте он обещал за 24 часа остановить боевые действия и за десять минут убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину.

Об отношениях США и Украины — в материале «Ъ» «Демократия — мать порядка».

Лаура Кеффер