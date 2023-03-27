Демократия — мать порядка

На второй «саммит за демократию», организованный президентом США Джо Байденом, приедут представители большего числа стран, чем на первую подобную встречу в 2021 году. Список участников Вашингтон расширил за счет ряда государств Африки, Азии и Латинской Америки. Зато Турцию и Венгрию на саммит не позвали. По задумке инициаторов саммита, он должен укрепить единство демократических государств на фоне усиления автократий, среди которых, по мнению Штатов, особое беспокойство вызывают Россия и Китай. Тем не менее, по мнению аналитиков, создание подобных площадок не приводит к укреплению демократических режимов или увеличению их числа, поскольку такие мероприятия имеют лишь символическое значение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Возглавив Белый дом в январе 2021 года, президент США Джо Байден сразу же провозгласил, что одной из главных его целей на посту будет защита и распространение демократии по всему миру, включая Штаты, где демократия, по его словам, пострадала в период правления Дональда Трампа.

Господин Байден неоднократно повторял, что сейчас происходит глобальная битва демократий против автократий и задача Вашингтона и его союзников — победить в этой борьбе.

Серьезность намерений американского лидера должен был подчеркнуть впервые созванный в декабре 2021 года «саммит за демократию», объединивший на своей платформе все достойные для участия в нем, по мнению США, страны.

С того момента мир столкнулся с мощными вызовами, включая российско-украинский конфликт, и на этом фоне в Вашингтоне попытались сделать второй саммит еще более глобальным, чем предыдущий. На мероприятиях в рамках форума 28–30 марта, которые по большей части пройдут в онлайн-режиме, Джо Байден, в отличие от прошлого саммита, не будет единственным председателем. На этот раз организаторы решили, что у главы Белого дома будет по соведущему от разных континентов. На эту роль отобрали президентов Замбии, Коста-Рики и Южной Кореи, а также премьер-министра Нидерландов. Обделенной (видимо, в силу законов географии), но необиженной оказалась лишь Австралия. Прибегнуть к такому формату решили, вероятно, для того, чтобы исправить ошибку прошлого саммита, на котором особая роль США вызвала много критики. Другими словами, Вашингтон постарался представить дело так, что пусть Штаты и лидеры демократического мира, но точно не первые среди равных.

Всего на саммит пригласили 121 лидера — на восемь больше, чем в 2021 году.

Впрочем, несмотря на диверсификацию сопредседателей, критерии демократичности участников по-прежнему определяются в Вашингтоне, и это уже привело к некоторому напряжению. Как сообщили западные СМИ, на саммит не пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которому 14 мая предстоят выборы. Впрочем, не позвали его не из-за электоральной этики, а из-за подозрений в авторитарных наклонностях, пусть и прикрытых демократическими процедурами.

Еще более резонансно прозвучал отказ приглашать на саммит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в прошлом году переизбрался на четвертый срок. Его давно обвиняют в отклонении от либеральных ценностей, давлении на прессу и благосклонном отношении к Москве. Причем претензии к Будапешту открыто высказывают как в США, так и в Евросоюзе.

Зато в список участников попала Индия, считающаяся крупнейшей по населению демократией мира. Правда, недавно там был изгнан из парламента лидер оппозиции Рахул Ганди, что сильно встревожило правозащитные организации. Причислен к демократиям и Пакистан, где в прошлом году был смещен со своего поста премьер Имран Хан, который после этого оказался под уголовным преследованием.

Между тем на саммит попадут пять африканских стран, которым в 2021 году отказали в демократичности: Танзания, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Мавритания и Мозамбик. Такое расширение участников за счет этих государств вполне соответствует попыткам США усилить свое влияние в Африке, куда в эти дни отправилась вице-президент Камала Харрис. За неделю она посетит Гану, Танзанию и Замбию, президент которой Хакаинде Хичилема был признан Вашингтоном образцом демократичности и удостоился звания соведущего саммита. Новичком станет и латиноамериканская страна Гондурас, несмотря на проблемы с насилием внутри страны и недавним отказом властей от связей с Тайванем в пользу Пекина.

Как ни старались организаторы саммита, его оценки в американских СМИ весьма сдержанные. Журнал Foreign Affairs, издаваемый аналитическим центром Совета по международным отношениям, в преддверии мероприятия вышел с весьма показательным заголовком: «США не нужен еще один саммит демократий. Им нужен план противостояния авторитаризму».

В публикации Foreign Affairs отмечается, что сегодня 72% населения Земли живут в автократиях, хотя еще в 2012 году этот показатель был 46%.

Первый саммит за демократию… был направлен на то, чтобы побудить демократические страны работать над продвижением демократии в пределах собственных границ. Но США не создали сопутствующего механизма мониторинга, что затрудняет отслеживание прогресса выполнения странами взятых на себя обязательств. США не сделали защиту демократии за рубежом главным приоритетом внешней политики, что вызывает недоумение, учитывая, что Байден называл борьбу между демократией и автократией "определяющим вызовом нашего времени"»,— пишет Foreign Affairs.

По мнению журнала, администрация сосредоточилась на организации саммитов, «объединяющих страны, которые уже в значительной степени привержены демократии», однако подобная политика не требует порой делать «трудный выбор между ценностями и интересами». В статье подчеркивается, что Вашингтон зачастую уклоняется от конфронтации с режимами и странами, где наблюдался явный сдвиг в пользу авторитаризма, если это могло бы нанести удар по интересам США в том или ином государстве или регионе. В пример приводится достаточно тесное сотрудничество Штатов с Чадом, Таиландом и Вьетнамом, несмотря на их неполное соответствие демократическим стандартам.

«Администрация Байдена преподносит свою поддержку Украины как свидетельство приверженности защите демократии, но тот факт, что она много сделала для помощи Киеву, также подчеркивает, как мало она сделала для противодействия угрозам демократии в тех частях мира, где на карту поставлены интересы США»,— говорится в материале. И если Штаты не хотят, чтобы второй саммит подобно первому закончился обычными декларативными заявлениями о важности борьбы демократий против автократий, Вашингтону необходимо разработать полноценную глобальную стратегию противодействия авторитаризму, считает Foreign Affairs. Другими словами, символизм без конкретных шагов и программы действий не приведет к качественным изменениям.

Между тем начнется саммит как раз с символического акта, а именно — с дискуссии о мире на Украине с участием президента Владимира Зеленского. Впрочем, иначе и быть не могло — как-никак и Джо Байден считает украинский кризис передним краем борьбы демократий с автократиями, да и в целом сейчас, пожалуй, нет в мире ситуации, вызывающей хоть сколько-нибудь сопоставимое беспокойство международного сообщества, как российско-украинский конфликт. Поэтому о мире на Украине на «саммите за демократию» будут говорить, безусловно, много, но найдут ли к нему путь — большой вопрос.

Алексей Забродин