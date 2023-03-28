В Германии прошел обыск в доме организатора пророссийских акций

Прокуратура Германии провела обыск в доме уроженки Украины Елены Колбасниковой, которая ранее организовывала пророссийские акции. Ведомство искало в Кельне доказательства нарушения санкций и одобрения преступлений.

Отчасти расследование связано с публикацией Reuters о том, что госпожа Колбасникова и ее партнер Макс Шлунд пожертвовали деньги российским военным. На них якобы были приобретены портативные рации, наушники и телефоны. Санкции Евросоюза запрещают поставку и финансирование закупок определенных товаров для российских военных, в том числе средств радиопередачи. За нарушение санкций грозит до пяти лет лишения свободы.

Представитель прокуратуры в Кельне Ульф Виллун сообщил Reuters, что в ходе обыска были изъяты компьютеры и папки с письменными документами. Кроме расследования по предполагаемому нарушению санкций власти также ищут доказательства преступления об «одобрении определенных видов преступлений». Речь идет об использовании логотипа с буквой Z.

Госпожа Колбасникова отрицает свою вину. «Ни я, ни мой муж не нарушили законы Германии, и справедливость будет восстановлена»,— сказала она агентству. Кроме того, она призвала своих сторонников принять участие в ранее запланированном митинге в Кельне 29 марта в поддержку свободы слова и против «русофобии».

Леонид Уварчев