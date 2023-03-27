Молдавия может пересмотреть закон о сепаратизме, чтобы не блокировать переговоры с Приднестровьем

Молдавские власти обсуждают внесение корректировок в закон о сепаратизме, заявил вице-премьер по интеграции Олег Серебрян. Сделано это будет для того, чтобы новые поправки не мешали переговорам по приднестровскому урегулированию, пояснил господин Серебрян в интервью телеканалу ТВ-8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Серебрян

Фото: РИА Новости Олег Серебрян

Фото: РИА Новости

«Мы обсуждаем с коллегами, в том числе из ОБСЕ, как оформить (уточнения.— “Ъ”), чтобы внести ясность в то, как будет работать этот закон, чтобы он никак не повлиял на переговорный процесс»,— заявил вице-премьер (цитата по ТАСС). «Интерпретация» необходима после жесткой критики со стороны Тирасполя, пояснил Олег Серебрян.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году, Кишинев отделение не признает. В ПМР дислоцированы российские миротворцы и контингент оперативной группы российских войск.

Поправки в Уголовный кодекс Молдавии, предусматривающие санкции за сепаратизм, вступили в силу 18 февраля. Обеспокоенность в связи с нововведениями выразили в непризнанном Приднестровье, сообщал ТАСС. 14 февраля действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи заявил, что эти поправки могут негативно сказаться на переговорах по приднестровскому урегулированию.

В Кишиневе считают, что Тирасполь должен пойти на конструктивный диалог, направленный на реинтеграцию страны. Об этом сообщило 22 марта молдавское правительство по итогам переговоров по приднестровскому урегулированию.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сепаратизм выйдет сроком».

Мария Федотова