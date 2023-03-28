Главные анонсы 28 марта

Заседание СБ ООН по планам РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии пройдет 28 или 29 марта

С 28 по 30 марта в США пройдет второй «Саммит за демократию». Организаторы: правительства США, Коста-Рики, Нидерландов, Республики Корея, Замбии.

28 марта в Москве Никулинский суд рассмотрит иск прокуратуры об изъятии у экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко в доход государства активов более чем на 50 млн руб.

28 марта во Франции пройдет общенациональная манифестация против пенсионной реформы.

В России пройдет заседание совета директоров ПАО «Аэрофлот». В повестке в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2022 финансового года.

В Кемерово пройдет судебное заседание в отношении 31-летнего организатора частного приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 23 человека.

В Москве арбитражный суд города рассмотрит иск ПАО «Северсталь» к Федеральной антимонопольной службе по делу о завышении цен на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке.