Невозвратный госзаказ

Верховный суд (ВС) разрешил госзаказчику не возвращать исполнителю всю сумму обеспечительного платежа, если госконтракт расторгли из-за ненадлежащей поставки товара. При этом ВС не признал поставщика слабой стороной договора, посчитав, что тот может «активно и беспрепятственно» участвовать в согласовании условий. Юристы считают решение «достаточно суровым» по отношению к поставщикам, полагая, что последние могут пересмотреть целесообразность участия в госконтрактах, а также пытаться оспаривать условия договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ВС разъяснил, когда госзаказчик может оставить себе обеспечительный платеж по госконтракту. По договору от июля 2020 года ООО «РусРобот» должно было поставить госучреждению Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения» дорожные камеры на 68,41 млн руб. Компания перевела госзаказчику 18,5 млн руб. обеспечительного платежа. Но уже в сентябре 2020 года учреждение отказалось от сделки, и суды признали это законным.

ООО потребовало вернуть обеспечительный платеж. Арбитражный суд Нижегородской области отказал компании, посчитав, что возврат возможен лишь в случае надлежащего исполнения обязательств. Но апелляция и кассация поддержали поставщика, взыскав с заказчика 18,5 млн руб. По мнению судов, в отсутствие прямого условия об этом в контракте госучреждение не вправе удерживать всю сумму обеспечительного платежа, а договор толкуется в пользу более слабой стороны, то есть исполнителя (подробнее см. «Ъ» от 9 марта).

Госзаказчик обратился в ВС, настаивая, что отказался от контракта, потому что товар не соответствовал условиям закупки, а поставщик был полностью ознакомлен с условиями договора и согласился с ними. Дело передали в экономколлегию ВС, которая оставила в силе решение суда первой инстанции.

ВС согласился с тем, что обязательства по поставке не были исполнены надлежащим образом, так как контракт расторгнут заказчиком из-за несоответствия поставленного товара условиям. В связи с этим госзаказчик мог «удержать всю сумму обеспечительного платежа».

К тому же ВС не счел ООО слабой стороной: «Слабость заключается не столько в имущественном или профессиональном превосходстве сильной стороны, сколько в невозможности активно и беспрепятственно участвовать в согласовании условий». Однако ни апелляция, ни кассация подобные обстоятельства не установили, и сам поставщик не просил отменить или изменить условия контракта, подчеркнул суд.

Старший юрист компании «Гуричев, Малинин и партнеры» Глеб Гаврилин отмечает, что по отношению к поставщикам ВС «занял достаточно жесткую позицию». Партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров считает, что решение задает «нехороший вектор практике в отношении обеспечительных платежей по госконтрактам». «Ранее по вопросу была неоднозначная практика»,— уточняет партнер КА Delcredere Анастасия Тараданкина.

Господин Костоваров поясняет, что обеспечительный платеж представляет собой «депозит, который может быть засчитан в счет исполнения обязательств по договору». Но ВС, «по сути, трансформировал обеспечительный платеж в неустойку, хотя это прямо не указано в контракте», отмечает юрист. Тем самым, добавляет Анастасия Тараданкина, «ВС существенно усиливает позицию госзаказчиков, и можно ожидать, что будут активнее удерживать обеспечительные платежи в полном объеме». Такой подход «повышает риски исполнителей при участии в закупках», и теперь они будут «более внимательно изучать условия документации в части обеспечительного платежа», полагает госпожа Тараданкина.

Позиция ВС «делает положение исполнителей более уязвимым», говорит партнер Orchards Алексей Станкевич, отмечая «небесспорность вывода» о том, что исполнитель госконтракта не является слабой стороной. «Теперь в случае спора к отношениям сторон будут применяться принципы свободного определения условий договора с равноценной системой распределения рисков. Между тем объективно исполнитель почти не влияет на формирование договорных условий»,— поясняет юрист.

По мнению Глеба Гаврилина, ряд поставщиков может счесть такие риски для себя нецелесообразными и отказаться от участия в некоторых закупках. При этом ВС признал, что поставщики могут не соглашаться с невыгодными условиями контрактов, добавляет юрист, поэтому, «возможно, стоит пытаться доказать их обременительный характер в суде».

Екатерина Волкова, Анна Занина