Турецкие СМИ: протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесен в парламент Турции

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен президиуму Великого национального собрания (парламент) Турции. Об этом сообщают турецкие TRT Haber и Anadolu. Ранее о решении начать ратификацию вступления Финляндии в НАТО объявил сегодня, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что парламент одобрит заявку до выборов 14 мая. Положительного решения по заявке Швеции, также желающей стать членом НАТО, Анкара пока не приняла.

Перед представлением парламенту протокол подписал господин Эрдоган, законопроект об утверждении ратификации был подписан спикером Великого национального собрания Мустафой Шентопом и передан в комитет по иностранным делам турецкого парламента, передает TRT Haber.

«Мы решили инициировать ратификацию процесса вступления Финляндии в НАТО в нашем парламенте»,— заявил ранее президент Турции журналистам в Анкаре после встречи с финским коллегой Саули Ниинистё (цитата по Reuters). Господин Ниинистё сказал, что приветствует это решение и назвал его «очень важным» для Финляндии.

При этом в конце октября 2022 года финская сторона обещала вступить в НАТО «рука об руку» со Швецией. На фоне нарастающей напряженности в отношениях со Швецией Реджеп Тайип Эрдоган в январе дал понять, что Анкара может поддержать Хельсинки раньше Стокгольма.

Две северные страны подали заявки на вступление в НАТО после начала военной операции.

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Мария Федотова