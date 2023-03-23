В США криптобиржу Coinbase подозревают в нарушении закона о ценных бумагах

В среду, 22 марта, американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что она получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором регулятор указывает на «потенциальные нарушения закона о ценных бумагах». Такое уведомление не является официальным обвинением — если регулятор не получит от компании устраивающее его объяснение, обвинение станет официальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters

SEC не впервые обвиняет криптовалютные компании в том, что они не регистрируют криптовалюты как ценные бумаги. Так, в феврале SEC прислала похожее уведомление компании Paxos, а департамент по контролю рынка финансовых услуг штата Нью-Йорк потребовал от компании приостановить выпуск новых токенов. Внимание американских регуляторов к криптовалютной сфере усилилось после громкого краха прошлой осенью криптобиржи FTX.

В Coinbase заявили, что готовы сотрудничать с расследованием SEC. При этом в криптобирже назвали проведенные регулятором проверки «поверхностными» и отметили, что на вопрос о том, какие именно активы Coinbase нужно было регистрировать как ценные бумаги, SEC не ответила. Впервые о расследовании регулятора в отношении Coinbase сообщалось в июле прошлого года.

Акции Coinbase в среду упали после окончания торгов на 13%.

Яна Рождественская