«Братья Караваевы» накормят водителей

Водителей заманят на АЗС пирогами. Владелец сети заправок приобрел «Кулинарную лавку братьев Караваевых». Теперь она принадлежит собственникам топливной компании «Нефтьмагистраль» — семье Ерастовых. Условия сделки не уточняются. По оценке агентства «Infoline-Аналитика», сумма не превысила 100 млн рублей из-за дисконта, пишет РБК. С 2012 года «Нефтьмагистраль» развивает сеть фастфудов «Макбургер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

И вполне вероятно, что новое приобретение интересно Ерастовым с точки зрения совершенствования старого бизнеса, говорит омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. У бывших владельцев сети тоже были основания продать ее, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Приобретение готовой концепции, технологий, которые нарабатывались много лет — разумный ход. Не думаю, что сама сеть "Братья Караваевы" для "Нефтьмагистрали" имеет серьезное значение как новый бизнес. На этой основе они хотят качественно улучшить свой — с помощью слияния, с вливания нового более интересного концепта составить конкуренцию на рынке.

Руководство "Кулинарной лавки братьев Караваевых" в момент пандемии заявило, что они — не общественное питание, а торговля и поменяли ОКВЭД. Но на сегодняшний день быть в сфере общепита выгоднее, так как при сумме годовых доходов до 2 млрд руб. действует нулевой НДС. Если доходы выше — придется платить уже 20% НДС, и заведение становится неконкурентоспособным. Может быть, это и является причиной остановки развития в данном случае. Но присоединение большой компанией поможет решить этот вопрос».

Дело в том, что сегодня обычные заправки уже не конкурентоспособны, особенно в Москве, по сути, они становятся аналогами кофеен, рассуждает ресторатор Александр Сысоев:

«Владельцы "Кулинарной лавки братьев Караваевых" думали о продаже бизнеса большому холдингу уже давно. В последнее время автозаправки стали центром притяжения для многих. Люди заезжают туда, чтобы утром выпить кофе, перекусить. Для автомобилистов они стали выполнять не только функцию заправки топливом, там можно воспользоваться банкоматом, перекусить, купить что-то из вещей первой необходимости.

Это очень верное стратегическое решение для того, чтобы выделяться на рынке по отношению к другим заправочным станциям. Например, у "Газпрома" на АЗС есть очень удобные маркеты, много и других хороших примеров. Учитывая активную деятельность "Нефтьмагистрали" за последний год, покупка "Кулинарной лавки братьев Караваевых" — логичный шаг, чтобы усилить свой бренд на рынке АЗС».

«Кулинарная лавка братьев Караваевых» — это московская сеть городских кафе. Она была основана в 2008 году. Выручка компании за 2021-й превысила 550 млн руб., чистый убыток — 36 млн руб. По данным РБК, с января по июнь 2022 года точки сети посетили хотя бы раз почти 8% жителей Москвы и Подмосковья, которые ходят в заведения быстрого питания.

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Сабина Адлейба