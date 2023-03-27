У «Кулинарной лавки братьев Караваевых» сменился владелец

У юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых», в марте сменился владелец, сообщил РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Новым собственником стала топливная компания «Нефтьмагистраль», владеющая одноименной сетью АЗС.

Продажу «Кулинарной лавки братьев Караваевых» компании «Нефтьмагистраль» подтвердил РБК источник, близкий к одному из совладельцев сети. Сумму и другие подробности сделки он не привел.

«Кулинарную лавку братьев Караваевых» в 2008 году основали рестораторы Евгений Каценельсон и Владимир Лякишев. В 2019 году у них появился еще один партнер — Игорь Моисеев. В 2021 году господин Лякишев вышел из бизнеса. С 25 января 2022 года господам Каценельсону и Моисееву принадлежало по 50% ООО «Селена».

Евгений Каценельсон отказался комментировать информацию предполагаемой сделке. «Нефтьмагистраль» пока не дала никаких комментариев.

Лаура Кеффер