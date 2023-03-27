Посольство Израиля в США закрылось в знак протеста против судебной реформы, некоторые раввины и Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвали приостановить реформу, другие раввины выступили в ее поддержку. До этого посольствам Израиля по всему миру было дано указание присоединиться сегодня, 27 марта, к забастовке против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по реформированию судебной системы, сообщало Reuters.

«Сегодня "Гистадрут", крупнейший профсоюз Израиля, дал указание всем государственным служащим объявить забастовку, включая дипломатические представительства Израиля по всему миру. Посольство Израиля будет закрыто сегодня до дальнейшего уведомления, и консульские услуги предоставляться не будут»,— написал в Twitter представитель израильской дипмиссии в Вашингтоне Элад Стромайер.

Известные раввины, многие из которых являются известными сторонниками партии «Религиозный сионизм», потребовали, чтобы господин Нетаньяху приостановил работу над планом судебной реформы до окончания предстоящих праздников. Об этом сообщает издание Haaretz.

Другие высокопоставленные сионистские раввины Израиля призвали правительство не останавливать судебную реформу, передает «РИА Новости». «Мы призываем представителей национального лагеря не останавливать законодательство и укрепляем их руки в этот великий час»,— говорится в их обращении. Тем временем ЕЕК призвал правительство Израиля немедленно приостановить действие законопроекта о судебной реформе.

Израильский премьер продвигает реформу как ключ к восстановлению баланса между ветвями власти в системе, которая, по его мнению, дает судьям слишком много власти над выборными должностными лицами. Критики считают, что обсуждаемый закон ослабит суды.

Против реформы выступил министр обороны Йоав Галант, почти сразу после этого уволенный Биньямином Нетаньяху.

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Мария Федотова