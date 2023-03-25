Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министр обороны Израиля выступил против Нетаньяху, призвав остановить юридическую реформу

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал остановить реформу юридической системы. Фактически он пошел против мнения лидера своей партии «Ликуд» и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант

Министр обороны Израиля Йоав Галант

Фото: Menahem Kahana / Pool / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант

Фото: Menahem Kahana / Pool / Reuters

«Разлад в нашем обществе — это громадная опасность для безопасности нашей страны. Я принадлежу к правому лагерю и говорю сегодня, как говорил много раз в прошлом: нам нужна реформа в правовой сфере. Но вместе с тем такие большие перемены делают после достижения взаимопонимания»,— сказал он.

Выступление министра планировалось на четверг, 23 марта, появилась информация, что он может подать в отставку, если реформа не будет остановлена. Однако Йоав Галант отменил выступление после встречи с премьером. После этого десятки резервистов отказались от службы. Все выходные противники реформ митинговали у дома господина Галанта.

«Раскол в обществе проникает в армию, и это представляет непосредственную и ощутимую опасность для безопасности государства»,— подчеркнул министр.

Премьер-министр в этот момент по-прежнему находится в Лондоне, куда отправился на переговоры и где остался на выходные с женой.

Реформа юридической системы была анонсирована правительством в конце декабря, сразу после приведения к присяге. Если планы реформы будут реализованы в том виде, в каком они представлены сейчас, в Израиле можно будет забыть о разделении властей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Премьер Израиля вмешал себя в реформу».

Марианна Беленькая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...