Министр обороны Израиля выступил против Нетаньяху, призвав остановить юридическую реформу

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал остановить реформу юридической системы. Фактически он пошел против мнения лидера своей партии «Ликуд» и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Израиля Йоав Галант

Фото: Menahem Kahana / Pool / Reuters Министр обороны Израиля Йоав Галант

Фото: Menahem Kahana / Pool / Reuters

«Разлад в нашем обществе — это громадная опасность для безопасности нашей страны. Я принадлежу к правому лагерю и говорю сегодня, как говорил много раз в прошлом: нам нужна реформа в правовой сфере. Но вместе с тем такие большие перемены делают после достижения взаимопонимания»,— сказал он.

Выступление министра планировалось на четверг, 23 марта, появилась информация, что он может подать в отставку, если реформа не будет остановлена. Однако Йоав Галант отменил выступление после встречи с премьером. После этого десятки резервистов отказались от службы. Все выходные противники реформ митинговали у дома господина Галанта.

«Раскол в обществе проникает в армию, и это представляет непосредственную и ощутимую опасность для безопасности государства»,— подчеркнул министр.

Премьер-министр в этот момент по-прежнему находится в Лондоне, куда отправился на переговоры и где остался на выходные с женой.

Реформа юридической системы была анонсирована правительством в конце декабря, сразу после приведения к присяге. Если планы реформы будут реализованы в том виде, в каком они представлены сейчас, в Израиле можно будет забыть о разделении властей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Премьер Израиля вмешал себя в реформу».

Марианна Беленькая