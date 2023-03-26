Нетаньяху уволил министра обороны Галанта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта из-за призывов последнего приостановить реформу юридической системы. В окружении господина Нетаньяху заявили, что министр обороны «воткнул нож в спину премьера и заплатить за это цену».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GALI TIBBON / POOL / Reuters Фото: GALI TIBBON / POOL / Reuters

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал приостановить реформу, а также демонстрации хотя бы до Дня независимости Израиля (в этом году отмечается 26 апреля) и найти общественный консенсус по этому поводу. «Победа одной из сторон на улицах городов или в залах Кнессета — это безусловный проигрыш Государства Израиль. Мы должны отложить в сторону вопросы о том, кто начал и кто прав, и возглавить объединяющий и совместный национальный процесс, который укрепит Государство Израиль и сохранит мощь Армии обороны Израиля»,— заявил он. По словам господина Нетаньяху, у Израиля существует слишком много внешних угроз, чтобы страна могла позволить себе раскол как в обществе в целом, так и в армии в частности. Лидеры парламентской оппозиции поддержали министра обороны, общественные организации, ставшие главными вдохновителями протеста, отказались прекращать демонстрации, а в правящей коалиции и вовсе потребовали отставки Йоава Галанта.

Реформа юридической системы была анонсирована правительством в конце декабря, сразу после приведения к присяге. Если новые законы будут приняты в том виде, как обсуждаются сейчас в Кнессете, это приведет к слому принципа разделения властей.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Премьер Израиля вмешал себя в реформу».

Марианна Беленькая