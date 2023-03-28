«Альтернатива — Китай и, возможно, Китай»

Казахстан ужесточает контроль за ввозимой и вывозимой из страны продукцией, чтобы избежать рисков вторичных санкций. Об этом на прошлой неделе сообщила FT. На фоне недавних проблем с транзитом санкционных товаров через Турцию, не получивших ни официального объяснения, ни полного решения, действия Казахстана говорят о все большем сужении круга доступных для России буферных транзитных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вопрос, который волнует и российского потребителя европейских товаров, и логистов, которые их обслуживают,— как их теперь возить. Некоторые варианты пока есть. Президент таможенного брокера KBT Юлия Шленская отмечает, что Турция по-прежнему используется как хаб для доставки европейских товаров, растет значимость Армении, буквально недавно ставшей трендом у логистов. «Армения, как и мы, входит в ЕАЭС, а значит, товары, оформленные там, приобретают статус товаров ЕАЭС,— поясняет она.— От армянской компании российской они продаются по статформе, пошлины не оплачиваются». Но и тут оговорки: товары из Европы следуют через Турцию и Грузию, а это риски.

Но глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло испытывает скепсис относительно таких направлений, как Армения или Киргизия. Если на фоне масштабных закупок Турцией и даже Казахстаном европейских товаров увеличение товаропотока на российскую долю выглядит условной нормой, поясняет он, то торговые обороты Армении или Киргизии будут далеки от таких значений и увеличение будет очень заметно. «Все эти истории быстро закончатся или будут иметь точечный, немасштабируемый характер»,— говорит господин Властопуло. Соучредитель группы СЛК Дмитрий Аржаных добавляет, что у европейских заводов есть инструкции по избеганию схем ввоза через другие страны, они следят за потоком в Армению, Киргизию, Казахстан и Турцию.

Георгий Властопуло напоминает, что в 2022 году европейские власти уже делали замечание в адрес Армении, отметив увеличение товарного потока в сотни раз. Плюс к тому 11-й пакет санкций ЕС был анонсирован как направленный конкретно на закрытие возможностей обхода антироссийских санкций.

По словам участников рынка, будет наблюдаться дальнейшее ужесточение контроля на фоне отсутствия позитивных новостей об урегулировании конфликта. Возможны закупки через китайские компании и даже через компании на африканском континенте, хотя к у европейцев гораздо меньше доверия, чем, например, к турецким.

«Будем искать партнеров в Китае, а также… в Китае и, возможно, еще в Китае»,— иронизирует Георгий Властопуло. А господин Аржаных напоминает, что, по недавним данным, 67% импортеров заместили ввозимую продукцию на китайскую, 20% — на турецкую, и только оставшуюся долю заместить пока не могут.