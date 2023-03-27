Росавиация разрешила Red Wings летать из Сочи в Каппадокию

Авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из аэропорта Сочи в турецкую Каппадокию. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Компании разрешено совершать полеты из российского в турецкий курорт семь раз в неделю. Кроме того, этому же авиаперевозчику разрешено трижды в неделю выполнять рейсы по маршруту Краснодар — Каппадокия, однако аэропорт в столице Кубани не работает уже более года.

Ранее из России в популярное туристическое место в Турции рейсов не было. Теперь же его получили сразу три авиакомпании — кроме Red Wings, его выдали S7 и Nordwind.

В феврале авиавласти России и Турции договорились о возможности полетов российских авиакомпаний в Каппадокию.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram