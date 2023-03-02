В Петербурге планируют заменить около 280 км тепловых сетей в 2023 году

В 2023 году в Санкт-Петербурге планируется заменить около 280 километров тепловых сетей в Санкт-Петербурге. В 2022 году выполнили работы по такому же объему, рассказали 2 марта «Ъ-СПб» в комитете по энергетике города.

На сегодняшний день в городе порядка 30% сетей служат более 25 лет, то есть дольше нормативного срока. Из них у ГУП «ТЭК СПб» – 1,1 тыс. км, а у АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — 1,5 тыс. км. В городе реализуются пилотные проекты по опытной эксплуатации труб из новых видов коррозионностойких неметаллических материалов, срок службы которых достигает 50 лет.

Как следует из схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга, до 2023 года планируется заменить почти 2,4 тыс. км сетей в однотрубном исчислении. На эти цели планируется потратить свыше 240 млрд руб. ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт–Петербурга» требуется 97 млрд и более 120 млрд руб. соответственно. Кроме того, еще около 233 млрд руб. направят на строительство и модернизацию источников тепловой энергии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «ТЭК СПб» в текущем году направляет 15,7 млрд рублей в теплоэнергетическую инфраструктуру Санкт-Петербурга. На эти средства планируется заменить 161,7 км трубопроводов по всему городу. Эксперты предполагают, что резкое увеличение финансирования инвестпрограммы предприятия обусловлено тем, что город стремится исправить все прежние ошибки и подвести ГУП к приватизации, которая намечена на следующий год, без «подвисших» проектов.

Подробнее – в материале «ГУП «ТЭК СПб» нажимает на изношенные сети».

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