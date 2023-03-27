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Коммерсантъ FM
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Первая замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи пообещала, что депутаты не будут запрещать аборты

Первая замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что депутаты не поддержат введение в России запрета на аборты. По ее словам, такие ограничения могут «подтолкнуть женщин к криминалу».

«Ни о каком запрете мы говорить точно не будем. Мы будем говорить о том, чтобы каждая женщина, которая забеременела, она была видна государству, могла положиться на государство, мы могли ей помочь и поддержать по всем направлениям»,— сказала госпожа Буцкая (цитата по «РИА Новости»).

Татьяна Буцкая обратила внимание, что, когда в прошлом аборты были запрещены, увеличилось количество так называемых криминальных абортов, а также и смертность среди женщин.

10 марта депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил о необходимости приравнять склонение женщин к абортам к убийству человека и ввести соответствующую ответственность в Уголовный кодекс. Запретить аборты в частных клиниках предлагал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По информации Минздрава, за последние десять лет количество абортов сократилось более чем в два раза. Глава министерства Михаил Мурашко отмечал, что в 2022 году от аборта отказались 44 тыс. женщин.

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