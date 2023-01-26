Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в частных клиниках

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила требовать от замужних женщин согласие мужа для проведения аборта по собственному желанию. Там также считают, что до аборта женщин необходимо обязать пройти консультацию психолога и послушать сердцебиение плода. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, призвал запретить частным клиникам проводить аборты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет те важные "антиабортные" ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины»,— сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч (цитата по ТАСС).

Одновременно с этим председатель патриаршей комиссии Федор Лукьянов изложил еще одну инициативу церкви касательно оборотов. Комиссия предложила ограничить искусственное прерывание беременности замужних женщин без согласия мужа.

«Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Лукьянов также предложил считать медицинским показанием для аборта угрозу только для здоровья матери. Он дополнил, что в России нужно ввести уголовную и административную ответственность за незаконное проведение абортов и их рекламу. Священник также призвал бороться с медикаментозными абортами в частных клиниках.

Российские власти много лет пытаются ограничить аборты в стране. В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопрос о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей

Олеся Павленко