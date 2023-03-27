Депутат Рады Железняк: в бюджет Украины поступило более $40 млрд от союзников

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что с февраля 2022 года в бюджет Украины поступило более $40 млрд от международных партнеров. В том числе $8 млрд, которые были переданы с начала 2023-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Железняк

Фото: страница Ярослава Железняка в соцсети Ярослав Железняк

Фото: страница Ярослава Железняка в соцсети

«На этой неделе финансирование нашего бюджета от международных партнеров с начала полномасштабной войны пересекло отметку в $40 млрд: $32,1 млрд за прошлый, 2022 год, и за этот уже прошло более $8 млрд»,— написал Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным Минфина Украины, в проект бюджета на 2023 год заложен дефицит в $38 млрд. Ведомство утверждало, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5 млрд. Международный валютный фонд согласовал кредитную программу для помощи Украине на $15,6 млрд на четыре года. Кроме того, Евросоюз договорился о выделении Киеву €18 млрд в виде льготных кредитов.

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Лусине Баласян