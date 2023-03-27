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Нижегородские колледжи переходят на дистант из-за участившихся звонков о минировании

Техникумы и колледжи Нижегородской области переходят на дистанционное обучение из-за участившихся сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Как выяснил «Ъ-Приволжье», на дистант с 28 марта по 1 апреля перейдет Кстовский нефтяной техникум. На прошлой неделе он оказался в числе учебных заведений, которые «минировали» несколько дней подряд.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Точное количество сузов, решивших перейти на дистант, в министерстве образования пока не называют, рекомендаций о переводе нет и не будет. Директора учебных заведений вправе самостоятельно принимать такие решения.

Андрей Репин

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