Нижегородские колледжи переходят на дистант из-за участившихся звонков о минировании

Техникумы и колледжи Нижегородской области переходят на дистанционное обучение из-за участившихся сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Как выяснил «Ъ-Приволжье», на дистант с 28 марта по 1 апреля перейдет Кстовский нефтяной техникум. На прошлой неделе он оказался в числе учебных заведений, которые «минировали» несколько дней подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Точное количество сузов, решивших перейти на дистант, в министерстве образования пока не называют, рекомендаций о переводе нет и не будет. Директора учебных заведений вправе самостоятельно принимать такие решения.

Андрей Репин