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Колледжи в Нижегородской области эвакуируют второй день подряд

Учебные заведения в Нижегородской области массово эвакуируют утром 23 марта, пишут очевидцы в соцсетях. По их словам, это происходит из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Известно об эвакуации строительного, автотранспортного, радиотехнического, авиационного колледжей в Нижнем Новгороде, а также Лукояновского педагогического, Кстовского нефтяного, Борского губернского и Городецкого губернского.

Учебные заведения в Нижегородской области эвакуируют второй день подряд. 22 марта, по данным NN.ru, сообщения о минировании получили 47 учебных заведений в 15 районах региона. Сотрудники полиции проверили помещения и не обнаружили подозрительных предметов.

Анастасия Еремина

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