Верховный суд обязал МВД обеспечить родителей погибших в Чечне сотрудников медпомощью

Верховный суд России (ВС) отменил решение МВД о снятии с ведомственного медицинского обеспечения родителей сотрудников ведомства, которые погибли при проведении контртеррористической операции в Чечне.

В решении ВС, размещенном на сайте инстанции, говорится о том, что принятые ранее судебные решения и постановления ведомства являлись незаконными и подлежат отмене.

Согласно фабуле дела, сыновья четырех жительниц Липецкой области, проходившие службу в МВД, погибли в начале 2000-х годов в ходе контртеррористической операции в Чечне. Вплоть о 2020 года женщины получали медпомощь в ведомственной региональной медико-санитарной части. В 2021-м в предоставлении медпомощи от Министерства внутренних дел им было отказано, после чего матери погибших силовиков обратились в прокуратуру, которая поддержала их позицию.

Однако медико-санитарная часть МВД обжаловала представление прокуратуры в суде и добилась его отмены. Родители погибших правоохранителей обратились в Верховный суд, который встал на их сторону, сославшись на Конституцию России, согласно которой РФ является социальным государством.

ВС постановил, что право родителей военнослужащих (и приравненных к ним категорий, к которым относятся и сотрудники МВД) на социальные гарантии сохраняется за ними в случае гибели сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.

Александр Кислов