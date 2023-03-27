Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд обязал МВД обеспечить родителей погибших в Чечне сотрудников медпомощью

Верховный суд России (ВС) отменил решение МВД о снятии с ведомственного медицинского обеспечения родителей сотрудников ведомства, которые погибли при проведении контртеррористической операции в Чечне.

В решении ВС, размещенном на сайте инстанции, говорится о том, что принятые ранее судебные решения и постановления ведомства являлись незаконными и подлежат отмене.

Согласно фабуле дела, сыновья четырех жительниц Липецкой области, проходившие службу в МВД, погибли в начале 2000-х годов в ходе контртеррористической операции в Чечне. Вплоть о 2020 года женщины получали медпомощь в ведомственной региональной медико-санитарной части. В 2021-м в предоставлении медпомощи от Министерства внутренних дел им было отказано, после чего матери погибших силовиков обратились в прокуратуру, которая поддержала их позицию.

Однако медико-санитарная часть МВД обжаловала представление прокуратуры в суде и добилась его отмены. Родители погибших правоохранителей обратились в Верховный суд, который встал на их сторону, сославшись на Конституцию России, согласно которой РФ является социальным государством.

ВС постановил, что право родителей военнослужащих (и приравненных к ним категорий, к которым относятся и сотрудники МВД) на социальные гарантии сохраняется за ними в случае гибели сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...