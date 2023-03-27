Компания Subaru готовит новую модель семейства Wilderness, которая будет представлена в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Subaru Фото: Subaru

Никакой информации о новинке нет. Ожидается, что исполнение Wilderness получит новое поколение кроссовера Subaru Crosstrek. Автомобиль будет отличаться увеличенным дорожным просветом, доработанной подвеской, особым обвесом и различными аксессуарами. Премьера новой модели состоится 5 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Напомним, под брендом Wilderness в Subaru выпускает подготовленные для бездорожья версии серийных моделей. В настоящее время в линейку входят универсал Subaru Outback Wilderness и кроссовер Subaru Forester Wilderness.

Максим Вершинин

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