Песков назвал оправданным обсуждение вопроса о компенсации за подрыв «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» говорят о причастности каких-либо государств и спецслужб к произошедшему. По его словам, в случае, если это будет доказано, обсуждение компенсации за подрывы газопроводом будет оправданным.

«Если речь идет все-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств, — а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом,— тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ъ FM». Он подчеркнул, что сначала необходимо установить виновных в подрывах.

Накануне глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может потребовать компенсации за подрыв «Северных потоков». Господин Биричевский не уточнял, кому могут предъявить это требование.

Расследование взрывов на газопроводах, произошедших в сентябре 2022 года, ведут власти Германии, Швеции и Дании. В Москве заявляли, что западные страны отказывались предоставить данные о расследовании. По информации некоторых зарубежных СМИ, к взрывам может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не связана с властями Украины. Киев отрицает виновность своих граждан. В Кремле не верят в причастность частных лиц к диверсиям.

Подробнее о расследовании взрывов — в публикации «Ъ» «Трубный запах».

Олеся Павленко