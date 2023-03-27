Сочи занял второе место среди городов РФ по стоимости аренды комнаты в коммуналке

Сочи занял второе место в РФ по стоимости аренды комнаты в коммунальной квартире. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование портала недвижимости «Мир квартир».

В среднем аренда комнаты в коммуналке на курорте составляет 15,3 тыс. руб. в месяц. Выше — только в Москве (16,5 тыс. руб.). Месячная аренда недвижимости данного сегмента в Московской области обойдется в 13,4 тыс. руб.

В целом по России за год стоимость аренды жилой комнаты в коммунальной квартире в марте текущего года выросла на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составила 8,3 тыс. руб. Увеличение показателя отмечено в 62 городах из исследуемых 70. Снижение показали Нижний Тагил (–9%), Калининград (–6%), Владикавказ (–5%), Москва (–5%), Севастополь (–2%), Курган (–2%), Череповец (–1%) и Санкт-Петербург (–0,7%).

Анастасия Донскова

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