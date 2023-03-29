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Коммерсантъ FM
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Чем плоха шумная улица за окном

Не только загрязненным воздухом, но и риском заболеть гипертонией

Гул машин, гудки, сирены, рев двигателей — все это факторы риска: человек, живущий в доме, в котором окна выходят на оживленное шоссе, имеет гораздо больше шансов страдать от повышенного давления, чем житель тихого переулка. А комбинация с выхлопными газами, миазмами от нагретого асфальта и пылью делает гипертоническую болезнь еще вероятнее.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Мы были немало удивлены тем, насколько четко прослеживается корреляция между дорожным шумом и развитием гипертонической болезни, даже после того, как сделали поправку на скверную экологию»,— делится ведущий автор исследования Хуан Цзин, ассистент кафедры общественного здоровья Медицинской школы Пекинского университета.

Свои выводы Хуан и ее коллеги сделали на основании исследования одной из наиболее популярных сейчас баз медицинских данных — британского Биобанка, собрания историй болезни нескольких миллионов британцев за длительный период времени. Для этого исследования из базы были взяты данные 240 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых на момент начала отслеживания не было повышенного артериального давления.

Оценки шумности улицы за окнами у участников исследования делались просто по карте и данным о трафике, а уровень шума измерялся принятым в Европе способом.

Данные за восемь лет жизни британцев, попавших в китайское исследование, показали, что заметно чаще гипертоническая болезнь развивалась у тех, кто жил на шумной улице, и больше того: чем выше был уровень уличного шума, тем скорее возникала гипертония.

Но поскольку известно, что на повышение давления влияет не только шум, но и загрязненный воздух, исследователи сделали поправку на воздействие на участников дорожной пыли и диоксида азота.

Результаты работы пекинских медиков, разумеется, пока только первый шаг к проблеме уличного шума как фактора воздействия на артериальное давление. И хотя предстоят еще новые исследования, более сфокусированные на корреляции шума и гипертонии, понятно, что другие факторы можно пока что оставить в стороне.

Ну и, конечно, уже тех данных, что получены пекинскими учеными, достаточно, чтобы начать принимать меры, чтобы общественное здравоохранение начало защищать людей от избыточного уличного шума. Это потребует изменений в дизайне улиц, в составе дорожного покрытия. Вероятно, более скорый переход на электротранспорт в городской среде также поможет решить проблему шумового загрязнения.

Пока что это первое столь крупное и перспективное исследование, в котором непосредственно рассматривается влияние шума дороги на впервые диагностированную гипертензию.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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