Лидером на парламентских выборах в Казахстане стала партия «Аманат»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана представила итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 19 марта. Шесть из семи партий преодолели пятипроцентный барьер и прошли в состав Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Среди них — правящая партия «Аманат», которая набрала 53,9% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: election.gov.kz Фото: election.gov.kz

По данным ЦИК, Народная партия Казахстана набрала 6,8%, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 8,41%. Обе партии входили в Мажилис прошлого созыва. Впервые в состав нижней палаты парламента войдут Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», которая набрала 10,9%, партия «Республика» (6,59%) и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%). Итоговые данные в ходе брифинга огласил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, партия «Аманат» по итогам выборов в Мажилис получит в новом составе законодательного органа 40 из 69 депутатских мест. Преодолеть избирательный порог в 5% не удалось Казахстанской партии «Байтак», которая продвигает экологическую повестку. Она получила 2,3%. Графу «против всех» выбрали 3,9% проголосовавших.

19 марта в Казахстане прошли досрочные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (местные представительные органы). 70% депутатов нижней палаты парламента избираются по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснял, что проведение внеочередных досрочных выборов необходимо в рамках конституционной реформы.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Милена Костерева