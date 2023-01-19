Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил мажилис (нижняя палата) парламента седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года. Также были распущены все региональные представители власти — маслихаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здания парламента Казахстана

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Здания парламента Казахстана

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Касым-Жомарт Токаев заявил, что проведение внеочередных выборов необходимо в рамках проведения конституционной реформы. «Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

В рамках реформы упростили процедуру регистрации политических партий. Регистрационный порог снижен с 20 тыс. до 5 тыс. членов, минимальная численность региональных представителей власти сократилась с 600 до 200 человек. Благодаря введению этой меры, следует из заявления, впервые за долгое время в Казахстане зарегистрировано несколько новых политических партий.

Изначально выборы мажилиса должны были пройти в 2025 году. Идею досрочных выборов господин Токаев высказывал в сентябре 2022 года, после референдума о поправках в конституцию. В ходе послания к народу Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента Казахстана, а также выборы в мажилис и маслихаты. Досрочные президентские выборы прошли 20 ноября. Господин Токаев одержал победу, набрав 81,31% голосов.

Референдум о внесении поправок в Конституцию прошел в июне 2022 года. Поправки поддержали 77,18% избирателей. Основной закон теперь включает в себя ряд ограничений для главы государства: президент Казахстана больше не может переизбираться на пост более двух раз подряд, его близким родственникам запрещено занимать должности госслужащих. Также из Конституции исключено упоминание первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Равный среди бывших».

Лусине Баласян