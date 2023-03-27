Мэр Горловки заявил об обстреле цеха по производству азотной кислоты со стороны Украины

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 марта обстреляли местное промышленное предприятия «Стирол». По его словам, в результате был поврежден цех по производству азотной кислоты, факельная труба и административное здание цеха электроснабжения.
Господин Приходько также опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с последствиями обстрела. На них видны административное здание с поврежденной крышей и стенами, а также с выбитыми окнами, и воронка от снаряда.
«Стирол» — крупный производитель минеральных удобрений. На заводе производят аммиак, аммиачную селитру, полистирол, лизол, карбамид. Предприятие находилось под контролем ДНР с 2014 года.
О том, что происходит на 397-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».