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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал акции Калининградского морского торгового порта по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на часть акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство считает, что контроль над портом иностранной компанией был установлен в нарушение закона. Арестованные акции принадлежат шотландской компании «Орнето партнерз ЛП» (Orneto partners LP). Суд также запретил руководству порта, в том числе гендиректору и другим органам управления, принимать решение о выплате дивидендов, распределении прибыли и выплате вознаграждений совету директоров, сообщает ТАСС со ссылкой на судебное определение.

По данным «Ведомостей», иск был подан 1 марта. В своем иске Генпрокуратура РФ просит взыскать в доход государства 43 тыс. акций порта, которые принадлежат иностранной компании Orneto partners LP, и еще 3,5 тыс. акций, принадлежащих Дмитрию Пуриму.

По версии прокуратуры, «группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Истец настаивает, что сделка не была согласована с правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Предварительное заседание по делу состоится завтра, 28 марта.

Газета отмечает, что Дмитрий Пурим возглавляет совет директоров транспортно-логистической компании «Совфрахт». «Иск Генпрокуратуры в части признания ничтожности сделки по покупке акций КМТП с учетом обстоятельств, подтвержденных позицией ФАС, имеет под собой основания и не будет оспорен. Позиция нашей стороны в том, чтобы предложить вернуть акции прежнему собственнику — ООО "Коксохимтранс", а не взыскивать их в Росимущество»,— сказал изданию представитель «Совфрахта».

Лаура Кеффер

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