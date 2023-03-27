Минфин Новосибирской области привлечет 12 кредитных линий на 6 млрд рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области разместило закупки на предоставление 12 возобновляемых кредитных линий лимитом 500 млн руб. каждая – всего на 6 млрд руб. Начальная цена в сумме составляет 1,35 млрд руб.

Кредиты привлекаются на финансирование дефицита областного бюджета и погашение госдолга региона. Максимальная ставка – ключевая ставка Банка России + 1% годовых. Все кредитные линии привлекаются сроком на 970 дней.

Заявки для участия в электронных аукционах финансовые организации могут предоставить до 24 апреля. Подвести итоги планируется на следующий день.

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Дарья Решетникова