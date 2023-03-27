Роспотребнадзор Красноярска потребовал от «Леруа Мерлен» приостановить реализацию ряда товаров

В красноярском «Леруа Мерлен» сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения маркировки четырех видов товаров. Речь идет о полиамидных перчатках с покрытием из нескользкого латекса, респираторе, сигнальном жилете для водителя и рабочих полуботинках.

«Во время плановой выездной проверки сотрудники Управления Роспотребнадзора выявили, что маркировка некоторых товаров не соответствует требованиям технического регламента, а это значит, что такая продукция может быть небезопасной», - сообщил глава ведомства Дмитрий Горяев.

ООО «Леруа Мерлен Восток» выдано предписание о приостановке реализации такой продукции не только в красноярском гипермаркете, но и в магазинах сети на всей территории России.

Французская компания ADEO, которой принадлежит сеть магазинов товаров для дома и ремонта Leroy Merlin, 24 марта сообщила о передаче российского бизнеса местному менеджменту. В компании сообщили, что процесс ухода был начат несколько месяцев назад, а с начала спецоперации Adeo приостановила новые инвестиции в страну. Представитель Leroy Merlin в РФ сообщил «Ъ», что пока никаких изменений в работе сети не планируется, поскольку Adeo только объявила о своем решении.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова