Более 8,7 тыс. студентов в Сибири смогли получить стипендию только после вмешательства прокуратуры

Студенты ряда сибирских транспортных вузов и техникумов не смогли получить стипендию за январь и февраль 2023 года. Общий размер заложенности составил более 28 млн руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Всего выплаты не получили 8,7 тыс. студентов.

Речь идет о студентах Сибирского государственного университета путей сообщения, Омского госуниверситета путей сообщения, Сибирского государственного университета водного транспорта, а также их филиалов, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского – филиала ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», красноярского филиала им. Героя Советского Союза В.С. Молокова ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова», Кызылского транспортного техникума.

Руководителям образовательных учреждений прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушения закон, внесены представления. Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас задолженность по стипендиям погашена в полном объеме.

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Оксана Павлова