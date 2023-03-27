«Росатом» изучает привлечение верфей Китая и Турции для строительства ледоколов в РФ

«Росатом» рассматривает возможность привлечения компетенций иностранных верфей для строительства ледоколов на российских мощностях, сообщил замглавы дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко. Речь идет в том числе о неатомных ледоколах. К работе могут привлечь Китай или Турцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атомный ледокол проекта 22220 «Урал»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Атомный ледокол проекта 22220 «Урал»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Исследуются возможности как отечественной промышленности, так и возможности привлечения компетенций иностранных верфей для того, чтобы эти ледоколы были построены на отечественных мощностях»,— сказал господин Кулинко «РИА Новости». Он также отметил, что Китай и Турция по запросу России «предоставили свои предложения».

Замглавы дирекции Севморпути считает, что атомные ледоколы проекта 22220 «неплохо себя зарекомендовали», но нужно построить дополнительные ледоколы для доведения грузопотока до 150 млн тонн к 2030 году. Новый российский атомный ледокол этого проекта планируют заложить в мае 2024 года.

Ключевыми потребителями услуг являются «Норникель», НОВАТЭК, и «Роснефть». Утверждается, что все три компании видят необходимость в строительстве по два неатомных ледокола под свои проекты. Сейчас ведутся дискуссии, какими характеристиками они должны обладать. Пока есть перспектива строительства четырех судов единого проекта ЛК-40 «Роснефтью» и «Норникелем».

Максим Кулинко рассказал, что сейчас прорабатываются перспективы плавучих АЭС для арктических проектов. По мнению «Росатома», они больше всего подошли бы «Газпрому». Госкорпорация также сообщила, что разработала федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Севморпути.

О планах компании — в материале «Ъ» «"Росатом" назначил главного машиностроителя».

Леонид Уварчев