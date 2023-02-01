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«Росатом» назначил главного машиностроителя

Андрея Никипелова повысили до заместителя главы госкорпорации

Андрей Никипелов, последние десять лет занимавший пост главы машиностроительного дивизиона «Росатома», назначен заместителем гендиректора госкорпорации. Кадровое решение связано с масштабными планами «Росатома» по расширению машиностроительных и судостроительных мощностей для замыкания производственного цикла под строительство плавучих АЭС и ледоколов. «Росатом» также заявлял о желании создать собственную крупнотоннажную верфь в Кронштадте и, по словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, хочет получить 51% Балтийского завода.

Андрей Никипелов,

Андрей Никипелов,

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Андрей Никипелов,

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

У гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева появился еще один заместитель. В среду, 1 февраля, госкорпорация объявила, что Андрей Никипелов назначен на пост замглавы «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям. Господин Никипелов с 2012 года возглавлял машиностроительный дивизион «Атомэнергомаш» (АЭМ), а на новой должности будет отвечать «за решение вопросов, связанных с машиностроением и судостроением», а также за выполнение программ в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов. На место гендиректора АЭМ назначен Игорь Котов, занимавший пост главы дочерней структуры «АЭМ-технологии».

Андрей Никипелов в 1992 году окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. С 2004 года занимал должность директора по экономике и финансам ОАО МСЗ (входит в ТВЭЛ «Росатома»), в 2006 году стал вице-президентом по экономике и финансам ТВЭЛ, с 2008 года — первым вице-президентом по финансово-экономической деятельности и развитию. Весной 2012 года назначен гендиректором АЭМ.

Появление новой должности связано с масштабными планами «Росатома» по расширению своих мощностей в машиностроении и судостроении. Один из самых амбициозных проектов — проработка проекта строительства крупнотоннажной суперверфи в Кронштадте, которая сможет выпускать суда длиной до 320 м и водоизмещением до 40 тыс. тонн. Летом прошлого года глава «Росатома» Алексей Лихачев просил президента РФ Владимира Путина дать поручение ведомствам проработать вопрос. О результатах публично пока не сообщалось.

Глава «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов об импортозамещении и неразберихе в логистике

При этом глава ОСК Алексей Рахманов недавно заявлял, что «Росатом» ведет с ОСК переговоры о приобретении 51% в Балтийском заводе, который занимается строительством ледоколов и ПЭБов. «90% загрузки Балтзавода — это загрузка со стороны "Росатома", коллегам хочется, чтобы и это было под контролем. В свою очередь, мы понимаем, что в итоге получим выгоду в виде более эффективного и, надеюсь, прибыльного актива»,— говорил господин Рахманов.

АЭМ последние годы продолжал консолидацию активов для замыкания полного цикла строительства АЭС, ледоколов и ПЭБов. В частности, АЭМ решил приобрести «Киров-Энергомаш» (входит в Кировский завод), который производит паровые турбины для ПЭБов и ледоколов. В 2022 году АЭМ купил у Газпромбанка производственные мощности «Ижорских заводов». Господин Никипелов развивал и абсолютно новые направления, в частности, начал создавать производство по изготовлению элементов пропульсивного комплекса для судов, а также развивал производство СПГ-оборудования. В августе прошлого года Андрей Никипелов прогнозировал выручку АЭМ по итогам 2022 года на уровне 130 млрд руб. По его оценкам, в ближайшие два-три года компания выйдет на уровень 150–160 млрд руб.

Полина Смертина

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