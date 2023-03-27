Генконсул Израиля в Нью-Йорке ушел в отставку из-за увольнения главы Минобороны

Генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о своей отставке. Так он отреагировал на решение премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта за призыв приостановить юридическую реформу.

«Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство»,— говорится в заявлении генконсула в Twitter. По его мнению, судебная реформа подрывает основу демократической системы.

В Израиле после объявления об увольнении министра обороны начались стихийные протесты. Демонстранты перекрыли крупную автомагистраль Аялон в Тель-Авиве и прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме. Полиция использует водометы.

Предложенная правительством господина Нетаньяху судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Несколько месяцев в Израиле продолжаются протесты, на которые выходят сотни тысяч человек.

Подробнее о событиях в Израиле после отставки министра обороны — в материале «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».

Леонид Уварчев