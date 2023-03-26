«Джон Уик-4» дебютировал с лучшими для франшизы сборами $73,5 млн

Четвертая часть франшизы о наемном убийце Джоне Уике с Киану Ривзом стартовала с лучшими для нее кассовыми сборами. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные студии Lionsgate. «Джон Уик-4» пока собрал $73,5 млн.

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В 2014 году «Джон Уик» собрал $14 млн в первый уикенд, продолжение 2017 года стартовало с $30,4 млн, а третья глава «Парабеллум» в 2019 году дебютировала с $56,8 млн.

Продолжительность четвертой части составляет 2 часа 49 минут, ее производство обошлось по меньшей мере в $100 млн. Говоря о возможности продолжения, господин Ривз заявил: «Никогда не говори "никогда"».

Уже снят спин-офф «Балерина» с Анной де Армас в главной роли и Киану Ривзом в одной из главных ролей. На канале Peacock выходит мини-сериал «Континенталь» с Мэлом Гибсоном в главной роли.

О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».

Мария Федотова