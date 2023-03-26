Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Джон Уик-4» дебютировал с лучшими для франшизы сборами $73,5 млн

Четвертая часть франшизы о наемном убийце Джоне Уике с Киану Ривзом стартовала с лучшими для нее кассовыми сборами. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные студии Lionsgate. «Джон Уик-4» пока собрал $73,5 млн.

Фото: Атмосфера кино

Фото: Атмосфера кино

В 2014 году «Джон Уик» собрал $14 млн в первый уикенд, продолжение 2017 года стартовало с $30,4 млн, а третья глава «Парабеллум» в 2019 году дебютировала с $56,8 млн.

Продолжительность четвертой части составляет 2 часа 49 минут, ее производство обошлось по меньшей мере в $100 млн. Говоря о возможности продолжения, господин Ривз заявил: «Никогда не говори "никогда"».

Уже снят спин-офф «Балерина» с Анной де Армас в главной роли и Киану Ривзом в одной из главных ролей. На канале Peacock выходит мини-сериал «Континенталь» с Мэлом Гибсоном в главной роли.

О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...