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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 27 марта — 2 апреля

Важнейшие события предстоящей недели

27 марта, понедельник

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб.

В Вене начнется Европейская газовая конференция.

28 марта, вторник

Планируется отстыковка поврежденного корабля «Союз МС-22» от МКС.

В Китае стартует Боаоский Азиатский экономический форум, который неформально называют «Восточным Давосом».

Исполнительный комитет МОК обсудит вопрос участия россиян и белорусов в международных стартах.

29 марта, среда

В Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом.

В Москве пройдет пленарное заседание Совета федерации РФ, на котором выступит председатель Сената Зимбабве Мейбл Чиномона. Сенаторы рассмотрят законы о создании судов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Нью-Дели РФ и Индия рассмотрят на двустороннем деловом форуме «Стратегическое партнерство во имя развития и роста» расширение двусторонней торговли до $50 млрд в год.

В Германии начнется визит короля Британии Карла III и его супруги Камиллы.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проведет слушания о надзоре за помощью Украине.

30 марта, четверг

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой.

В Москве Басманный суд продолжит рассмотрение иска Минюста РФ к еврейскому агентству «Сохнут» о его ликвидации.

Китай посетит премьер-министр Испании Педро Санчес по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

31 марта, пятница

В Венгрии запланировано окончательное голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

1 апреля, суббота

В России социальные пенсии будут повышены на 3,3%.

В Крыму начнется выдача земельных участков участникам СВО.

2 апреля, воскресенье

В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.

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