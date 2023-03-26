Главные анонсы 27 марта — 2 апреля

27 марта, понедельник
В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб.
В Вене начнется Европейская газовая конференция.
28 марта, вторник
Планируется отстыковка поврежденного корабля «Союз МС-22» от МКС.
В Китае стартует Боаоский Азиатский экономический форум, который неформально называют «Восточным Давосом».
Исполнительный комитет МОК обсудит вопрос участия россиян и белорусов в международных стартах.
29 марта, среда
В Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом.
В Москве пройдет пленарное заседание Совета федерации РФ, на котором выступит председатель Сената Зимбабве Мейбл Чиномона. Сенаторы рассмотрят законы о создании судов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В Нью-Дели РФ и Индия рассмотрят на двустороннем деловом форуме «Стратегическое партнерство во имя развития и роста» расширение двусторонней торговли до $50 млрд в год.
В Германии начнется визит короля Британии Карла III и его супруги Камиллы.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проведет слушания о надзоре за помощью Украине.
30 марта, четверг
В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой.
В Москве Басманный суд продолжит рассмотрение иска Минюста РФ к еврейскому агентству «Сохнут» о его ликвидации.
Китай посетит премьер-министр Испании Педро Санчес по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
31 марта, пятница
В Венгрии запланировано окончательное голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.
1 апреля, суббота
В России социальные пенсии будут повышены на 3,3%.
В Крыму начнется выдача земельных участков участникам СВО.
2 апреля, воскресенье
В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.