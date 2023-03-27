Пуля показалась своей

Как стало известно “Ъ”, почти девять месяцев военное следствие не может разобраться в обстоятельствах убийства рядового контрактной службы Магомеда Шахбанова, совершенного в поселке Первомайске ЛНР. Военный, участвовавший в боях за него, погиб в уже освобожденном городе, получив пулю в голову во время уличного застолья с местными девушками. Экспертиза показала, что контрактник был убит выстрелом c большой дистанции из оружия, которого у обвиняемого не было, но следствие тем не менее сочло, что его застрелил из пистолета сослуживец Зайнди Такаев. Преступление, по версии СКР, он совершил из-за внезапно возникшей к приятелю неприязни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону обсуждал на днях вопрос о дальнейшем содержании под стражей 40-летнего участника СВО Зайнди Такаева, обвиняемого в убийстве сослуживца (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Убеждая суд в необходимости продления ареста рядового-контрактника, следователь 2-го отдела военного следственного управления (ВСУ) СКР по Южному военному округу пояснил, что дело особо сложное и требует серьезных «временных затрат для выполнения большого объема следственных действий». Пока же эти действия проводятся, обвиняемый Такаев, по мнению следователя, может скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить улики или даже продолжить свою преступную деятельность. Во всяком случае, по мнению автора ходатайства, «сложившаяся следственная ситуация по делу» дала основания предполагать именно такое развитие событий.

Несмотря на возражения представителей защиты, судья Евгений Завалко согласился с тем, что «наличие самой возможности совершения» Такаевым перечисленных следователем действий исключить нельзя, поэтому для продления ему ареста есть все «фактические и правовые основания». Рядовой Такаев в итоге остался в СИЗО Ростова-на-Дону еще на месяц.

Стоит отметить, что с вменяемым обвиняемому преступлением военное следствие разбирается уже почти девять месяцев, однако восстановить картину совершенного убийства до сих пор не удалось. Достоверно лишь установлено, что вечером 6 июня прошлого года во дворе многоэтажного жилого дома в поселке Первомайск отдыхала компания молодых людей: четверо рядовых-контрактников дислоцированного в Ростовской области 163-го танкового полка и две местные девушки, жившие в квартирах одного подъезда и расположившиеся во дворовой беседке, чтобы пожарить шашлыки и выпить пива. Когда запасы продуктов и напитков подошли к концу, участники застолья стали расходиться.

Вагиф Мирзоев, взяв свой автомат Калашникова и пистолет Макарова, отправился домой спать, невооруженный Магомед Дибиров пошел к своему автомобилю, а Зайнди Такаев — в туалет. Поскольку до стоявшей во дворе будки было всего несколько метров, свой автомат боец оставил в беседке. Таким образом, в 21:30, как утверждают все участники праздника, за столом остались только 20-летний военнослужащий из Дагестана Магомед Шахбанов и местные жительницы Анастасия и София. В этот момент и началась стрельба. Девушки успели спрятаться под стол и не пострадали, а их единственный на тот момент спутник был убит наповал: пуля пробила Магомеду Шахбанову голову навылет.

С этого момента показания очевидцев трагедии существенно разошлись. Как пояснил следствию водитель Зайнди Такаев, он, как старший и наиболее опытный военнослужащий в компании, сразу понял, что по беседке стреляют из соседних кустов. Участник СВО, награжденный медалью «За боевые отличия» за «умелые, инициативные и решительные действия при выполнении боевых задач», не растерялся и в этой ситуации. По его словам, он забежал в беседку, схватил свой стоявший у лавочки автомат и открыл ответный огонь в сторону кустов. Боец не видел нападавших из-за наступивших сумерек. Зайнди Такаев вызвал на место происшествия двух живущих в том же доме братьев-врачей, а затем — военную полицию. Полицейские, проведя осмотр беседки и опросив свидетелей, задержали ветерана и под конвоем отправили его в Луганск. Еще через две недели Зайнди Такаев был доставлен в СИЗО Ростова-на-Дону, обвинен в убийстве и взят под стражу.

Как оказалось, поводом для обвинения стали слова девушек, описавших события по-другому. По их данным, перед уходом домой боец Мирзоев оставил пистолет своему сослуживцу и соседу по квартире Такаеву и именно из этого оружия был убит рядовой Шахбанов. Как утверждали девушки, «Зайнди встал из-за стола, подошел к Магомеду сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову». «Увидев это, я и Соня спрятались под стол»,— заявила свидетель Анастасия.

«Девушки-свидетели и принявшее на веру их показания следствие так и не смогли сформулировать главное — мотив совершенного убийства,— рассказал “Ъ” защитник Зайнди Такаева Алман Абдурзаков.— Высказанное ими предположение о внезапно возникшей неприязни между военнослужащими, которые знали друг друга еще с Новочеркасска, вместе отправились на СВО, а оказавшись в боевых условиях, как могли поддерживали друг друга, выглядит по крайней мере странно».

Свидетели по делу Мирзоев и Дибиров также пояснили, что их товарищам Шахбанову и Такаеву просто не из-за чего было враждовать. По их данным, первый относился ко второму с огромным уважением из-за их большой разницы в возрасте и боевом опыте и готов был выполнить любой приказ старшего товарища. Наконец, сам обвиняемый Такаев сказал по этому поводу так: «Я сто раз мог бы убить Магомеда в бою. Но в этом не было никакого смысла, поскольку претензий к нему у меня никогда не возникало». Обвиняемый также утверждал, что в момент нападения у него вообще не было пистолета, из которого, по версии следствия, был застрелен Магомед Шахбанов. По его словам, сразу после убийства все участники застолья побывали в его квартире и видели, что единственный имеющийся у военных ПМ все это время был в наплечной кобуре его владельца Мирзоева. Сам хозяин ствола тоже заявил следствию, что ни на минуту не расставался с пистолетом. Наконец, версию девушек-свидетелей о якобы переданном оружии не смогло подтвердить даже государственное бюро судмедэкспертизы Ростовской области. Биологические следы на рукоятке ПМ там сочли «противоречивыми» и не позволяющими установить генетический профиль человека, который держал пистолет в руках.

При этом главным доводом защиты Зайнди Такаева стало заключение опытнейшего специалиста 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны в Ростове-на-Дону Олега Виноградова. Изучив характер повреждений на голове жертвы, эксперт пришел к выводу о том, что выстрел в Магомеда Шахбанова был произведен с «неблизкого расстояния», а поразил его «ранящий снаряд диаметром 8 мм». В связи с этим специалист Виноградов исключил применение убийцей оружия калибров 9 мм (пистолет Макарова) и 5,45 мм (автомат Калашникова АК-74), а наиболее вероятным признал использование стрелком ствола с калибром 7,62 мм. Стоит отметить, что вооружения калибра 7,62 мм ни у кого из участников застолья в беседке не было, а саму пулю, убившую контрактника Шахбанова, так и не нашли.

Для устранения возникших противоречий военное следствие уже назначило ситуационную судебно-медицинскую экспертизу происходивших событий, а защита обвиняемого полагает, что для установления типа оружия и дистанции стрельбы потребуется провести также баллистическую и трасологическую экспертизы. Кроме того, адвокаты планируют заявить ходатайство о дополнительной проверке не только свидетельских показаний девушек, но и их самих. «Слова этих свидетелей мы считаем противоречивыми и неубедительными из-за их возраста, пережитого стресса и алкогольного опьянения в момент совершенного преступления,— пояснила “Ъ” другой адвокат Зайнди Такаева, Алла Ахметова.— Девушки даже не скрывали, что их мнения о возможной причастности к убийству моего доверителя были основаны на "ощущениях и последующем анализе произошедшего". Во время проверки показаний на месте они на этот раз уже просто говорили, что огонь велся с той стороны, где был Такаев, а значит, кроме него, и стрелять было некому. При этом самого стрелка свидетели, по их словам, вообще не видели. В связи с этим мы будем ходатайствовать о проверке девушек на предмет возможно совершенного ими умышленного оговора участника СВО».

Сергей Машкин