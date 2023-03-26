Водителям подготовили новый путь на запад

Московские власти пообещали к концу этого года достроить и открыть движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта. Таким образом, в городе за год появится уже вторая после Московского скоростного диаметра платная трасса. Шестиполосная дорога, в которую частные инвесторы вложили 65 млрд руб., свяжет «Москва-Сити» и МКАД — это расстояние можно будет проехать за 17 минут. Тарифы еще не названы, но уже известно, что деньги с автомобилистов будут списывать на ходу — без традиционных пунктов взимания платы и шлагбаумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О планах достроить и открыть движение в этом году по Северному дублеру Кутузовского проекта мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, во время объезда объекта. Готовность дороги оценивается в 75%, заявил гендиректор АО «Новая концессионная компания» (с ней правительство Москвы заключило концессионное соглашение) Денис Янев.

Напомним, строительство дороги началось в 2019 году. Шестиполосная трасса начинается от «Москва-Сити», затем проходит вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где должна влиться в платный обход Одинцово. «Чтобы не мешать окружающей застройке, дублер проложили вдоль путей МЦД-1,— заявил Сергей Собянин.— Почти половина трассы пройдет по эстакадам, мостам и путепроводу». По словам мэра, дублер разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект, МКАД и улучшит транспортное обслуживание 700 тыс. человек.

От «Москва-Сити» до МКАД можно будет доехать за 17 минут, обещают в мэрии.

Северный дублер Кутузовского проспекта — первая дорога в Москве, которая построена полностью на деньги частного инвестора, поэтому проезд по ней будет платным. Ранее, в январе 2023 года, плату за проезд ввели на Московском скоростном диаметре, построенном за бюджетные деньги. Новая концессионная компания, входящая в группу управляющей компании «Лидер», вложила в Северный дублер Кутузовского проспекта 65 млрд руб. Тарифы еще не объявлены. В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, отвечая на запрос “Ъ” в конце 2022 года, поясняли: размер платы за проезд рассчитают перед вводом дублера в эксплуатацию.

Пока лишь известно, что на дороге будет применяться система оплаты без шлагбаумов (об этом заявил в пятницу господин Собянин), аналогичная той, что уже используется на федеральных дорогах ЦКАД и М-12.

Ее начнут тестировать в мае, заявил Денис Янев.

«Вряд ли на начальном этапе цена за проезд будет высокой,— считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Не исключаю, что город или инвестор будут даже компенсировать часть цены за проезд. То есть это будет не та цена, которая заложена в финансовой модели соглашения. Ориентироваться по стоимости стоит на северный обход Одинцово, где проезд наличными стоит 500 руб., по транспондеру — 327 руб.». Параметры, которыми будет руководствоваться концессионер при установлении цены, установлены соглашением, говорили ранее в мэрии. Среди них — тарифы «сопоставимых» дорог.

Научный руководитель института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин считает, что по дублеру будет проезжать не менее 60 тыс. автомобилей в сутки.

«Для определения тарифа нужно понимать, кто за счет дороги будет экономить время. Например, люди, которым быстро нужно попасть с северного обхода Одинцово в центр»,— поясняет эксперт. Он не исключает, что тариф за проезд по дублеру будет высоким, близким к ценам на головном участке М-11 (считается одним из самых дорогих в РФ). «Любая платная дорога экономит время,— продолжает господин Блинкин.— Одно дело, если речь идет об экономии 30 минут для людей с низким доходом, их время стоит дешево. Но большая часть контингента нового дублера — это высокообеспеченные люди, для которых сэкономленное время дороже, чем плата за проезд». Петр Шкуматов считает, что дорога будет востребована, в частности, жителями самого «элитного направления в Москве — западного».

Иван Буранов