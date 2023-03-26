Елена Кальницкая ушла поста директора ГМЗ «Петергоф»

Елена Кальницкая больше не является генеральным директором ГМЗ «Петергоф». Ее контракт, действовавший с 2009 года, истек минувшей осенью и продлен не был, пишет 26 марта «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Государственного музея заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Директор Государственного музея заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Временно исполняющим обязанности директора еще в марте 2022 года был назначен Роман Ковриков. Полномочия ему передала госпожа Кальницкая ввиду проблем со здоровьем. 6 сентября в честь юбилея Елены Кальницкой был дан полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.

Роман Ковриков окончил факультет журналистики СПбГУ, на работу в «Петергоф» перешел в 2010 году. В 2014-2022 годах занимал пост заместителя гендиректора по культурно-просветительской работе.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Русский музей в Петербурге возглавит замминистра культуры РФ Алла Манилова. После ухода с должности генерального директора Русского музея Владимира Гусева обязанности в статусе врио исполняет экс-замдиректора по связям с общественностью Анна Цветкова.

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