Елена Кальницкая ушла поста директора ГМЗ «Петергоф»

Елена Кальницкая больше не является генеральным директором ГМЗ «Петергоф». Ее контракт, действовавший с 2009 года, истек минувшей осенью и продлен не был, пишет 26 марта «Фонтанка».
Директор Государственного музея заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Временно исполняющим обязанности директора еще в марте 2022 года был назначен Роман Ковриков. Полномочия ему передала госпожа Кальницкая ввиду проблем со здоровьем. 6 сентября в честь юбилея Елены Кальницкой был дан полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.
Роман Ковриков окончил факультет журналистики СПбГУ, на работу в «Петергоф» перешел в 2010 году. В 2014-2022 годах занимал пост заместителя гендиректора по культурно-просветительской работе.
Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Русский музей в Петербурге возглавит замминистра культуры РФ Алла Манилова. После ухода с должности генерального директора Русского музея Владимира Гусева обязанности в статусе врио исполняет экс-замдиректора по связям с общественностью Анна Цветкова.