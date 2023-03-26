Русский музей в Петербурге возглавит замминистра культуры РФ Алла Манилова

Статс-секретарь—замминистра культуры РФ Алла Манилова покинет свой пост и возглавит Русский музей в Санкт-Петербурге, сообщили источники «Ъ». Информацию об уходе госпожи Маниловой не подтвердили в ведомстве, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра культуры России Алла Манилова и директор департамента инвестиций и имущества Министерства культуры России Максим Кононов

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ Заместитель министра культуры России Алла Манилова и директор департамента инвестиций и имущества Министерства культуры России Максим Кононов

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

После ухода с должности генерального директора Русского музея Владимира Гусева обязанности в статусе врио исполняет экс-замдиректора по связям с общественностью Анна Цветкова. СМИ называли госпожу Манилову как потенциального кандидата на пост директора музея со дня ухода господина Гусева.

Напомним, что Алла Манилова в Минкульте РФ работает с 2012 года, а пост статс-секретаря заняла в 2018 году. Окончила журфак ЛГУ (1979), работала в СМИ, была главредом газеты «Невское время». С 2003 года перешла на работу в правительство Санкт-Петербурга, в 2008-м начала курировать сферы науки, образования, туризма и культуры.

Подробнее о ротациях в ключевых культурных учреждениях страны — в публикации «Ъ» «Архитектура перемен».

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