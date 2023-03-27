Благоустройство пройдет по Профсоюзной

Структуры столичной мэрии объявили девять конкурсов на благоустройство территорий в двух округах Москвы. Наиболее масштабные работы запланированы на Профсоюзной улице, где обустроят пешеходный маршрут от Коньково до Теплого Стана. Здесь высадят 1,5 тыс. деревьев и 8 тыс. кустарников, установят более 300 скамеек и обустроят 74 км бордюров. Ремонтировать улицы также будут в Северном и Южном Тушино, Митино, Зюзино, Ясенево, Северном и Южном Бутово, потратив на эти работы около 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Что бы ни происходило, в Москве не забывают о благоустройстве

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Что бы ни происходило, в Москве не забывают о благоустройстве

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тендеры на «выполнение работ по приведению в нормативное состояние» улиц и территорий объявили структуры мэрии — ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» и ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО». Последнее разместило один из самых масштабных конкурсов — на 940 млн руб. Речь в нем идет о благоустройстве Профсоюзной улицы. Судя по документации, власти планируют оборудовать пешеходный маршрут от станции метро «Коньково» до Теплого Стана, соединив его со сквером между Теплым Станом и улицей Тюленева (его также отремонтируют). Здесь планируется высадить 1,5 тыс. деревьев и около 8 тыс. кустарников, выложить 74 км бордюров и 168 тыс. кв. м газонов, установить 345 скамеек. Работы должны быть проведены с апреля по август 2023 года, заявки принимаются до 10 апреля.

Отремонтировать за 698,6 млн руб. столичные власти планируют и район Коньково — по соседству с пешеходным маршрутом. Как следует из тендерной документации, работы в основном будут идти на улицах Академика Капицы, Миклухо-Маклая, Островитянова и Профсоюзной: речь о починке асфальта, замене и укладке новых бордюров, устройстве дорожного покрытия из гравия и резиновой крошки. Отдельно отремонтируют районные «общественные пространства с устройством пешеходных связей к Коньковским прудам». В документации упоминается укладка около 25 км бордюров, устройство 3,6 тыс. кв. м покрытия из резиновой крошки, установка 17 павильонов раздельного сбора мусора, 8 столов для настольного тенниса, посадка 40 деревьев и 400 кустарников. В тендере на благоустройство районов Котловка, Академический и Ломоносовский стоимостью 945 млн руб. работы запланированы в жилом секторе и природном парке в долине рек Котловки и Коршунихи. Планируется выложить 104 км бордюров и отремонтировать более 162 тыс. кв. м асфальта, а в парке высадить 21 дерево, 3,1 тыс. кустарников и обустроить 6,6 тыс. кв. м газонов. Ремонтировать улицы и общественные пространства власти также планируют в Северном и Южном Тушино, Митино, Зюзино, Ясенево, Северном и Южном Бутово. Общая сумма трат по девяти тендерам — свыше 5 млрд руб.

Программу по благоустройству города (первоначально называлась «Моя улица») столичные власти реализуют с 2015 года. Тогда было отремонтировано 47 улиц, в 2016-м — 61 улица (в том числе Тверская, Новый Арбат, Садовое кольцо, Воздвиженка и Большая Якиманка), в 2017 году — 82 улицы (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо). На этих территориях перекладывали плитку, сужали полосы движения и высаживали деревья. Масштабный ремонт в Москве не осуществлялся в 2018 году из-за проведения в России чемпионата мира по футболу и в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Каждый год Москва тратила на благоустройство около 35–40 млрд руб., но в бюджете Москвы 2020 года были заложены рекордные расходы — 119 млрд руб.

Судя по сайту госзакупок, в 2022 году власти обнародовали 67 тендеров по «приведению в нормативное состояние» улиц и общественных пространств на сумму около 43 млрд руб. Крупнейшими стали конкурсы по благоустройству Ленинского проспекта (свыше 6 млрд руб.) и ремонту двух десятков переулков в районах Арбат и Хамовники (2 млрд руб.). В январе 2023 года в мэрии сообщали о планах отремонтировать 19 общественных пространств и 14 улиц в центре Москвы, включая Хрустальный переулок, а также Воробьевскую набережную и Южный речной вокзал. В планах благоустройства упоминались 74 парка и сквера, в том числе пруды-регуляторы в Марьино, ремонт парка имени 40-летия ВЛКСМ и трех участков поймы реки Яузы. В марте 2023 года столичный мэр Сергей Собянин говорил о планах отремонтировать Цветной бульвар. Здесь обновят покрытие пешеходной зоны и заменят лавочки, при этом основные работы пройдут у станции метро и у Цирка Никулина. В 2023 году власти уже обнародовали 32 конкурса на благоустройство на общую сумму 16,5 млрд руб.

Александр Воронов