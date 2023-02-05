Москва стремится к нормативному состоянию

Структуры мэрии объявили шесть конкурсов на благоустройство территорий в четырех округах Москвы. Наиболее масштабные работы запланированы в Царицыно, Зябликово, Братеево, Орехово-Борисово и Бирюлево: там уложат более 100 км бордюров и 29 тыс. кв. м покрытия из резиновой крошки. Благоустраивать планируют и центр города: например, на Шаболовке обустроят 4 км бордюров, 6 тыс. кв. м тротуарной плитки, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и кустарники. На работы потратят свыше 2,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программу по благоустройству города столичные власти реализуют с 2015 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Программу по благоустройству города столичные власти реализуют с 2015 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тендеры на «выполнение работ по приведению в нормативное состояние» улиц и территорий объявили структуры мэрии — дирекция капремонта департамента капремонта Москвы и ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО». Второе учреждение разместило самый масштабный конкурс — на 1,1 млрд руб.

В документации говорится о благоустройстве районов на юге Москвы — в том числе в Москворечье-Сабурово, Царицыно, Зябликово, Братеево, Орехово-Борисово и Бирюлево.

Здесь планируется заменить 75 км бордюров (и выложить еще 40 км новых ограждений), обустроить 29,4 тыс. кв. м покрытия из резиновой крошки и 16,3 тыс. кв. м — из искусственной травы. В рамках контракта также предстоит высадить 48 деревьев и 4,4 тыс. кустарников. Работы должны быть проведены с апреля по август 2023 года, заявки принимаются до 8 февраля.

Южный административный округ Москвы планируют благоустраивать и по другим контрактам. Так, по тендеру на 381,8 млн руб. подрядчик должен привести в порядок Нагатинскую улицу, обустроив в том числе 4 км бордюров, 6 тыс. кв. м тротуарной плитки и 20 тыс. кв. м газонов. Также должны быть отремонтированы канализационные люки и ливневая канализация. По контракту на 328,8 млн руб. на Чертановской улице должны вырубить 66 деревьев и посадить 14 новых, отремонтировать 42 тыс. кв. м асфальтового покрытия и уложить 14 км бордюров. Благоустраивать также собираются район Вешняки на востоке города (за 361 млн руб.), Савеловский на севере Москвы (за 196 млн руб.) и некоторые улицы в центре столицы, в том числе Шаболовку (по контракту на 400 млн руб.). В последнем случае работы затронут 4 км бордюров, 6 тыс. кв. м тротуарной плитки, будет проложено 5 км кабелей уличного освещения, отремонтирована ливневая канализация, вырублено 26 деревьев (высажено 14 новых). Общая сумма трат по шести тендерам — свыше 2,7 млрд руб.

Программу по благоустройству города (первоначально называлась «Моя улица») столичные власти реализуют с 2015 года. Тогда было отремонтировано 47 улиц, в 2016-м — 61 (в том числе Тверская улица, Новый Арбат, Садовое кольцо, Воздвиженка и Большая Якиманка), в 2017 году — 82 (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо). На этих территориях перекладывали плитку, сужали полосы движения и высаживали деревья. Масштабный ремонт в Москве не осуществлялся в 2018 году (из-за проведения в России чемпионата мира по футболу) и в 2020 году (из-за пандемии COVID-19). Каждый год Москва тратила на цели благоустройства около 35–40 млрд руб., но в бюджете Москвы 2020 года были заложены рекордные расходы в 119 млрд.

Судя по сайту госзакупок, в 2022 году власти обнародовали 67 тендеров по «приведению в нормативное состояние» улиц и общественных пространств на сумму около 43 млрд руб. Крупнейшими стали конкурсы по благоустройству Ленинского проспекта (свыше 6 млрд руб.), ремонту Краснопресненского путепровода (3,2 млрд руб.) и двух десятков переулков в районах Арбат и Хамовники (2 млрд руб.). В январе 2023 года в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в этом году планируется отремонтировать 19 площадей, улиц и набережных (в том числе Воробьевскую набережную), 74 парка и «знаковых объекта» (в том числе Южного речного вокзала), а также 1,6 тыс. городских дворов.

Александр Воронов