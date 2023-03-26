Правительство Северной Македонии обсудит передачу Украине 12 российских Ми-24

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска предложит правительству одобрить передачу Украине 12 вертолетов Ми-24 российского производства. Они были закуплены у Украины в 2001 году. Однако восемь лет назад, по словам министра, у них истек ресурс и они не используются в том числе из-за отсутствия запасных частей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ми-24

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Ми-24

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Некоторые из них были модернизированы, то есть два, но эта модернизация была адаптирована к тем условиям тогда и абсолютно не соответствует тому, что нужно сейчас, даже если мы хотим говорить о развитии технологий»,— заявила госпожа Петровска (цитата по македонскому изданию Fokus). Она отметила, что боевые вертолеты необходимы украинской армии для проведения различных операций и что у ВСУ есть возможности ввести их в эксплуатацию.

Летом 2022 года Северная Македония отдала Украине четыре истребителя Су-25, купленные у Киева в 2001 году. Эти Су-25 были сняты с вооружения в 2004 году. Тогда же Северная Македония передала Украине танки T-72.

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Мария Федотова