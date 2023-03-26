У берегов Одессы взорвалась морская мина

В Одесском районе в прибрежном селе Сычавка во время шторма взорвалась морская мина. Как сообщил представитель пресс-службы горсовета Одессы Сергей Братчук, взрыв повредил дачный дом. О пострадавших не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

«Одесский район, Южненская территориальная община, село Сычавка. В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет»,— написал Сергей Братчук в Telegram.

24 марта, как сообщило воздушное командование «Юг» ВСУ, системы ПВО сбили две ракеты в районе Одессы. В тот же день Минобороны России заявило об ударе по украинскому складу с дронами под Одессой.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина