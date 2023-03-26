Сборная России переместилась на лучшую половину

В первом домашнем матче после прошлогоднего отстранения от участия в официальных международных соревнованиях сборная России сначала заставила своих поклонников дрожать от страха, допуская едва не ставшие фатальными ошибки, а во втором тайме, заведясь, легко расправилась с иракской командой — 2:0.

Особенные времена придают особенные краски, казалось бы, рутинным мероприятиям. Таким, как товарищеский матч сборной России с соперником из таких глубоких и темных недр рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), что и заглядывать туда не хочется, единственный очевидный практический смысл которого — показать, что, несмотря на санкции, отечественная национальная команда и без важных турниров в далекой перспективе по-прежнему существует, живет. Но не было ничего удивительного в том, что некоторые из тех, кто пришел в этот прохладный петербургский вечер на «Газпром-Арену», предварительно изучив новостную повестку, вглядывались в ее тренера Валерия Карпина, в его жесты, в его лицо так пристально, словно что-то в матче стояло на кону жутко ценное. Настолько ценное, что от того, возьмет ли она бонус, может, зависит судьба наставника. Но ведь не просто же так министр спорта РФ Олег Матыцин, нечасто на футбол обращающий внимание, только что во время поездки в Китай сделал целое заявление, посвященное персонально Карпину по мотивам посредственной игры сборной в предыдущей встрече — с иранцами на прошлой неделе — и, главное, кажется, слов ее наставника, который после ничьей, чуть было не обернувшейся поражением, спокойно сказал в ответ на дежурный вопрос, что, если вдруг придется уходить в отставку, «не умрет» от этого. Ну, кто бы год и месяц назад зацепился бы за это «не умрет»? А в заявлении Олега Матыцина говорилось, что «выражение безразличия в спорте — дорога в никуда» и что Валерию Карпину «надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе». А о том, что такое сейчас «сам по себе», лучше, видимо, и не думать. Но точно не престижный тренерский пост. И после этот призыва и в самом деле все в Санкт-Петербурге прибрело новые оттенки: и поведение Карпина, и игра российской сборной, которая, надо сказать, себе не изменяла.

То есть, радикально скорректировав состав, она перенесла чуть было не погубившую ее во втором тайме матча с иранцами инертность из Тегерана на «Газпром-Арену» вместе со склонностью постоянно фальшивить на ровном месте. Четверть часа на сборную России было страшно смотреть. Вот Сергей Песьяков умудрился отдать, раскручивая атаку, пас чужому футболисту, и мяч уже планировал в пустые ворота, куда его отправил Али Аль-Хамади, когда на выручку вратарю пришел Руслан Литвинов. А вот российские защитники, скверно расставившись, позволили тому же настырному иракскому форварду стрельнуть почти что на убой. А вот Песьяков, не замечая лежащие под ногами огромные грабли, снова решил, что, выходя из ворот, надо обязательно искать тихой передачей партнера, даже если рядом в основном оппоненты, и снова, разумеется, нашел отнюдь не партнера, а все того же Аль-Хамади, которому снова не дал поразить пустые ворота защитник, на сей раз — Максим Осипенко.

Потом вроде бы все устаканилось, и сборная России стала похожа на команду, которой по статусу положено иракцев поддавливать, положено быть класснее гостей.

И Карпин на бровке завелся, будто почувствовав, что того и гляди пойдет. Но тут вдруг голкипер Джалал Хассан вынес мяч от ворот, и этот простенький вынос просочился через набитый под завязку игроками центр российской обороны так, как будто летел через чистый космический вакуум. Учитывая все предыдущие события, даже странно, что вывалиться на Песьякова выпало не Аль-Хамади, а Аймену Хусейну. Хусейн российскую сборную простил, промазав. А вскоре ее уже выручил Песьяков, отбивший довольно плотный удар. Нет, это, конечно, был не тот футбол, чтобы министр спорта взял свои суровые слова обратно. Правда, дело было, похоже, как ни крути, не в безразличии, а в банальном дефиците мастерства, взаимопонимания.

Разве что концовка первого тайма удалась сборной России благодаря прежде всего 18-летнему Сергею Пиняеву, от которого точно искрило как следует. Но и его вспышки вылились в единственный неплохой момент у Даниила Фомина. Один момент за тайм — это было бы так себе и для игры против недавно участвовавших в чемпионате мира иранцев. Для матча против их соседей, лишь мечтающих пока о чемпионатах мира, это было мало чудовищно.

Ждать от этого матча можно было всего, чего угодно, включая что-то очень нехорошее. Но сборная России, вдоволь наигравшись на нервах тех, кто все еще ее, пусть оставшуюся в настолько жесткой изоляции, что и Ирак — недурной спарринг-партнер, любит, решила после перерыва, что уже вдоволь нашалилась.

Она вдруг стала похожа на нормальную команду из той ниши классификации FIFA, до которой гостям в обозримом будущем ни за что не добраться.

Счет она открыла сразу после отдыха. Применяйся на этом матче придирчивый VAR, он наверняка поставил бы под сомнение эпизод, когда на правом фланге мяч получил Иван Обляков. Но VAR не было, а невооруженный глаз лайнсмена посчитал, что Обляков за линию офсайда все-таки зацепился. Дальше были пас на Александра Соболева, отбитый Хасаном удар и добивание от только что вышедшего на замену Антона Миранчука. Он вывел сборную России вперед и в Тегеране, в матче, у которого, однако, оказалось скверное продолжение. Продолжение матча петербургского было куда более оптимистичным, потому что эстафету у Миранчука эффектно подхватил Сергей Пиняев.

Заброс на полсотни метров от Максима Осипенко он принял у левой бровки шикарно — касанием пробросив мяч мимо пытавшегося мешать юниору защитника, сместился в центр и идеально пробил в нижний угол, превратившись в самого молодого (18 лет 4 месяца и 24 дня) автора гола в истории отечественной национальной команды. Рекорд Дмитрия Сычева, побитый на пару месяцев позже, продержался два десятилетия с гаком. А сборная России задвигалась и забурлила. И удар Соболева в перекладину головой вполне укладывался в свежий тренд, так резко контрастировавший с ужасами первого тайма: эта команда заслуживала шансов. Ну и победы, понятно, тоже первой, между прочим, после серии из трех ничьих с таджикской, узбекской и иранской сборными.

Алексей Доспехов