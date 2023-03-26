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Японский бог

Сёма Уно защитил титул чемпиона мира, опередив Илью Малинина

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме, японской столице фигурного катания, вылился в триумф сборной хозяев. При отсутствии россиян японские фигуристы взяли на турнире три медали из четырех возможных. Битву в мужском одиночном катании, определенно ставшей кульминацией соревнований, с оценкой больше 300 баллов выиграл серебряный призер пхёнчханской Олимпиады Сёма Уно. Он сумел опередить самого технически подкованного фигуриста современности — американского «бога квадов» Илью Малинина с шестью четверными прыжками в программе.

Сёма Уно

Сёма Уно

Фото: Issei Kato, Reuters

Сёма Уно

Фото: Issei Kato, Reuters

Мужской турнир одиночников на чемпионате мира в Сайтаме вынудил вспомнить о скандале, разразившемся год назад на другом соревновании — пекинской Олимпиаде. Тогда российская фигуристка Александра Трусова, сделавшая ставку на технику, впервые в истории среди женщин выполнила пять четверных прыжков. Однако она осталась позади соотечественницы Анны Щербаковой с контентом попроще, но с более артистичной и сбалансированной программой.

Сейчас в Сайтаме произошло нечто похожее. Еще до начала чемпионата мира казалось, что главным претендентом на золото мужских состязаний был 18-летний американец русского происхождения Илья Малинин с убойнейшей заявкой.

Фигурист запланировал восемь квадов на две программы, в том числе и четверной аксель.

Это сложнейший прыжок в четыре с половиной оборота, который в мире не делал и не делает больше никто.

Все эти квады Малинину, хотя на паре из них судьи и углядели недокруты, покорились. Но одной только техники — пусть даже и такой фантастической — для победы оказалось недостаточно.

Малинин финишировал лишь третьим, а за произвольную программу и вовсе получил почти такие же баллы, как выдающийся катальщик без четверных из США Джейсон Браун.

У Малинина с шестью четверными — 188,06, у Брауна без квадов, но с заоблачными оценками за компоненты — 185,89.

А победу в мужском турнире одержал, между тем, спортсмен, который сумел соединить в одной программе и технику (пять четверных), и действительно глубокое, проникновенное катание. Серебряный призер Олимпиады 2018 года и чемпион мира 2022-го Сёма Уно отстоял звание короля мужского одиночного катания.

Крохотный японец, ростом чуть больше полутора метров, будто бы слился с арией Иоганна Себастьяна Баха. А после финальной позы он, полностью опустошенный, рухнул на лед.

В эту же секунду преисполнившиеся чувств зрители, напротив, вскочили со своих мест и принялись несколько минут стоя аплодировать Уно.

https://www.youtube.com/watch?v=91zDvcqDxSo

Для японской команды это золото стало отнюдь не единственным. Еще одно взяла фигурстка-одиночница Каори Сакомото. В те времена, когда на турнирах выступали россиянки, она хоть и стабильно уступала им, но держалась поблизости. А после отстранения отечественной сборной Сакамото и вовсе превратилась в единоличного лидера женского катания.

В произвольной программе Каори Сакамото хоть и ошиблась на злополучном флипе, сделав одинарный вместо тройного, но все равно сумела обогнать и кореянку Ли Хэ Ин, и бельгийку Луну Хендрикс.

Самой ценной победой для японской команды стала, кажется, победа другая — спортивной пары Рику Миуры и Рюити Кихары. Дело в том, что Япония всегда считалась страной, которая поставляет на международную арену выдающихся одиночников вроде Дайсукэ Такахаси, Тацуки Матиды, Юдзуру Ханью, Юмы Кагиямы и ярких одиночниц, таких как Мидори Ито, Юка Сато, Сидзука Аракава, Мики Андо, Мао Асада, Сатоко Мияхара и т. д. А вот парные дисциплины в Японии всегда проседали.

Рику Миура и Рюити Кихара, хоть и не выдали безупречные прокаты, но сумели принести Японии первое за всю историю золото в спортивных парах. «Я думаю, если Миура и Кихара когда-нибудь захотят тренировать, то парный вид в Японии станет настолько же мощным, как и мужской, женский»,— отметил их тренер Бруно Маркотт.

Екатерина Ремизова

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